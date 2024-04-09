Руководитель компании по нейросетям вживил в себя три чипа

Скриншот видео Руководитель компании Neurotech Аурум Кеттунен на собственном примере решил доказать, что искусственный интеллект (ИИ) способен помогать человеку и вести большую часть его жизненных процессов с позитивной стороны.
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