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20 вещей, которые стоит помнить в трудную минуту

20 вещей, которые стоит помнить в трудную минуту

Опыт ценен не сам по себе, а теми уроками, которые мы способны из него извлечь. Жизненная мудрость приходит крошечными шагами, но и этого хватает, чтобы время от времени корректировать своё мировоззрение и смотреть на мир другими глазами.

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