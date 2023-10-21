Глава МИД Ливана призвал Израиль прекратить огонь на 48 часов

Вот уже прошло две недели, как Израиль начал наносить удары по секрету Газа, жертвами которых стали сотни мирных жителей.
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