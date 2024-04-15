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Французский эсминец бросил военных США в опасных водах, союзники по НАТО разбегаются

Французский эсминец бросил военных США в опасных водах, союзники по НАТО разбегаются

Сегодня 1,3K прочитали Союзники США по НАТО продолжают разбегаться. Войдя в опасные воды Аденского залива, фрегат FS Alsace французских ВМС был вынужден покинуть этот регион после долгих 70 дней действий в рамках операции по обеспечению безопасности судоходства «Страж процветания».

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