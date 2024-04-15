Сегодня 1,3K прочитали Союзники США по НАТО продолжают разбегаться. Войдя в опасные воды Аденского залива, фрегат FS Alsace французских ВМС был вынужден покинуть этот регион после долгих 70 дней действий в рамках операции по обеспечению безопасности судоходства «Страж процветания».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии