Французский эсминец бросил военных США в опасных водах, союзники по НАТО разбегаются

Сегодня 1,3K прочитали Союзники США по НАТО продолжают разбегаться. Войдя в опасные воды Аденского залива, фрегат FS Alsace французских ВМС был вынужден покинуть этот регион после долгих 70 дней действий в рамках операции по обеспечению безопасности судоходства «Страж процветания».