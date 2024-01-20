Что можно и нельзя делать в праздник святого Емилиана и Емельяны Перезимники 21 января Алёна Юрьева21 января в православном календаре особенный день – день памяти преподобного Емилиана Исповедника, епископа Кизического.
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