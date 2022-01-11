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Описаны новые проблемы со здоровьем при постковидном синдроме

Медики предупредили о новых возможных проблемах для организма для тех, кто переболел COVID-19. Так у людей с постковидным синдромом могут возникать проблемы с пищеварением, а также в некоторых случаях возможно развитие аутоиммунных гастритов.

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