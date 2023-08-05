Генерал, готовый вернуть Херсон. Кто такой Мордвичев, которого отметил Путин

На днях президент России Владимир Путин особо отметил, что русская армия в зоне ответственности генерала Андрея Мордвичева не только успешно отбивает атаки украинцев, но и на плечах ВСУ двигается вперёд.
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