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Генерал, готовый вернуть Херсон. Кто такой Мордвичев, которого отметил Путин

Генерал, готовый вернуть Херсон. Кто такой Мордвичев, которого отметил Путин

На днях президент России Владимир Путин особо отметил, что русская армия в зоне ответственности генерала Андрея Мордвичева не только успешно отбивает атаки украинцев, но и на плечах ВСУ двигается вперёд.

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