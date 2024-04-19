Мужчину с травмой позвоночника спасли в Долгопрудном

Мужчина 62 лет неудачно упал и сильно повредив шею. В приемное отделение Долгопрудненской больницы он поступил в тяжелом состоянии с головокружением, замедленными психическими реакциями, дезориентацией, слабостью и онемением рук.
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