МИД Египта заявил о тупике в переговорах Ирана и США

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что переговоры между Ираном и США зашли в тупик. Египет продолжает контакты с Ираном, стремясь к урегулированию конфликта, начавшегося 28 февраля, через возможность заключения нового соглашения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии