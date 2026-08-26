МИД Египта заявил о тупике в переговорах Ирана и США

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что переговоры между Ираном и США зашли в тупик. Египет продолжает контакты с Ираном, стремясь к урегулированию конфликта, начавшегося 28 февраля, через возможность заключения нового соглашения.