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Царьград

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МИД Египта заявил о тупике в переговорах Ирана и США

МИД Египта заявил о тупике в переговорах Ирана и США

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что переговоры между Ираном и США зашли в тупик. Египет продолжает контакты с Ираном, стремясь к урегулированию конфликта, начавшегося 28 февраля, через возможность заключения нового соглашения.

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