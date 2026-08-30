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Мировое обозрение

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Свет втридорога: Немцы платят за электричество вдвое больше среднего по G20

Свет втридорога: Немцы платят за электричество вдвое больше среднего по G20

Немцы платят за свет больше всех в G20. В среднем — 35,6 евроцента за киловатт-час. Это данные портала Verivox за второй квартал 2026 года.

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