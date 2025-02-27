Удар по ВСУ в Сумской области сорвал попытку прорыва в Курск

В Сумской области удар по группировке ВСУ сорвал их планы по прорытии с Курской области. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о вероятных попытках проникновения большой диверсионной группой.
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