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  • Константин Самарин
    Как интересно, когда в ВСУ идет чистка генералитета- это подрыв доверия к армии. А когда это происходит с ВС России- ...На Украине начали...
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Удар по ВСУ в Сумской области сорвал попытку прорыва в Курск

Удар по ВСУ в Сумской области сорвал попытку прорыва в Курск

В Сумской области удар по группировке ВСУ сорвал их планы по прорытии с Курской области. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о вероятных попытках проникновения большой диверсионной группой.

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