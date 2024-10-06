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Культуромания

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Картина Лоис Додд «Отражение амбара» возглавила торги Christie’s

Картина Лоис Додд «Отражение амбара» возглавила торги Christie’s

Christie’s провел торги под названием «После войны и в настоящем», которые собрали $30,5 млн. Одним из ярких моментов стала картина Лоис Додд «Отражение амбара» (1971), которая более чем в четыре раза превысила верхнюю границу своей оценки $60 000—$80 000, уйдя за $378 000, что стало новым аукционным рекордом для художника.

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