Картина Лоис Додд «Отражение амбара» возглавила торги Christie’s

Christie’s провел торги под названием «После войны и в настоящем», которые собрали $30,5 млн. Одним из ярких моментов стала картина Лоис Додд «Отражение амбара» (1971), которая более чем в четыре раза превысила верхнюю границу своей оценки $60 000—$80 000, уйдя за $378 000, что стало новым аукционным рекордом для художника.