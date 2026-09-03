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Север Пресс

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Туристы рассказали, за что любят ездить на Русский Север

Туристы рассказали, за что любят ездить на Русский Север

Россияне выбирают регионы для отдыха в зависимости от целей поездки. На Русский Север они едут за красивыми видами.

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