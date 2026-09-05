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Ассоциация Моравецкого потребовала создать комиссию по делу Zondacrypto

Ассоциация Моравецкого потребовала создать комиссию по делу Zondacrypto

Проект резолюции о создании следственной комиссии по делу польской криптовалютной биржи Zondacrypto был внесен в сейм от парламентского клуба «Развитие Плюс» бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, 5 сентября сообщает Onet.

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