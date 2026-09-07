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Русская Семёрка

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Двойник Александра I: правда ли, что царь стал старцем

Он вошёл в историю как победитель Наполеона и «Благословенный». Но ушёл из неё так, что до сих пор историки спорят: а был ли конец? В ноябре 1825 года в Таганроге скоропостижно скончался император Александр I.

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