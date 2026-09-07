Двойник Александра I: правда ли, что царь стал старцем

Он вошёл в историю как победитель Наполеона и «Благословенный». Но ушёл из неё так, что до сих пор историки спорят: а был ли конец? В ноябре 1825 года в Таганроге скоропостижно скончался император Александр I.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Русская Семёрка18 подписчиков
Свежие комментарии
- РЛ Три самых лучших ...
- В Что будет, если о...
- «Рома»: почему им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым