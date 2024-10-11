В Приморском районе вечером 10 октября врачи в травме осматривали девочку. Ребенку 8 лет. Как стало известно Мойке78, медикам она сказала, что на перемене в школе ее душил одноклассник.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Приморском районе вечером 10 октября врачи в травме осматривали девочку. Ребенку 8 лет. Как стало известно Мойке78, медикам она сказала, что на перемене в школе ее душил одноклассник.