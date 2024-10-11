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Мойка78.ру Новости СПб

2 подписчика

В Приморском районе вечером 10 октября врачи в травме осматривали девочку. Ребенку 8 лет. Как стало известно Мойке78, медикам она сказала, что на перемене в школе ее душил одноклассник.

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