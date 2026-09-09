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Газета.ру

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19-летний Ламин Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

19-летний Ламин Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль побил рекорд Килиана Мбаппе по количеству голевых действий в Лиге чемпионов.

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