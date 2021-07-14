МИР 24

586 подписчиков

МВД подготовило регламент контроля за работодателями мигрантов

МВД подготовило регламент контроля за работодателями мигрантов

МВД России разработало административный регламент для госконтроля за соблюдением работодателями правил пребывания и трудовой деятельностью иностранцев, которые находятся на территории РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх