МВД подготовило регламент контроля за работодателями мигрантов

МВД России разработало административный регламент для госконтроля за соблюдением работодателями правил пребывания и трудовой деятельностью иностранцев, которые находятся на территории РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.
МВД России разработало административный регламент для госконтроля за соблюдением работодателями правил пребывания и трудовой деятельностью иностранцев, которые находятся на территории РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.
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