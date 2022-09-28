НТВ

1 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Небензя указал на провал попыток Зеленского сорвать частичную мобилизацию

Небензя указал на провал попыток Зеленского сорвать частичную мобилизацию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытался сорвать частичную мобилизацию своими видеообращениями на русском языке, но из этого ничего не выйдет, россияне знают, за что сражаются.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх