Небензя указал на провал попыток Зеленского сорвать частичную мобилизацию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытался сорвать частичную мобилизацию своими видеообращениями на русском языке, но из этого ничего не выйдет, россияне знают, за что сражаются.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытался сорвать частичную мобилизацию своими видеообращениями на русском языке, но из этого ничего не выйдет, россияне знают, за что сражаются.
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