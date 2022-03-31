Председатель СК России поставил на контроль расследование преступления в отношении 12-летней девочки в Приморском крае

Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю по заявлению местной жительницы о том, что ее 12-летняя дочь подверглась изнасилованию сверстниками, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.
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