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Председатель СК России поставил на контроль расследование преступления в отношении 12-летней девочки в Приморском крае

Председатель СК России поставил на контроль расследование преступления в отношении 12-летней девочки в Приморском крае

Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю по заявлению местной жительницы о том, что ее 12-летняя  дочь подверглась изнасилованию сверстниками, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.

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