Литва с 1 марта запретит высадку пассажиров из направляющихся в Калининград поездов

Власти Литвы приняли решение запретить высадку пассажиров из направляющихся в Калининград поездов на контрольно-пропускных пунктах (КПП) Кена и Кибартай, расположенных на границе с Белоруссией и Калининградской областью соответственно.
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