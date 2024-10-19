Древний компьютер со дна моря…

Юрий Ильинов

О справедливом замысле жизнеустройства Толпо-"элитарная" пирамида. Худ. И. Пархоменко «Россия не страна, Россия – Вселенная!», Екатерина Великая Несправедливая концепция После развала советской цивилизации в 1985–1993 гг. в РФ приняли западную концепцию развития. Несправедливый замысел жизнеустройства, отвергающий справедливость, правду и этику совести. Несправедливая, безнравственная концепция жизни вопреки Божьему Промыслу, законам природы и Бога (Высшего Разума Мироздания), в христианском смысле — сатанинская концепция злонравия, безнравственности. В соответствии с ней «каждый сам за себя», «человек человеку волк», «живём один раз, после нас — хоть потоп», «бери от жизни всё». Эгоизм и гедонизм, махровый индивидуализм и материализм, либеральный расизм и фашизм. На этой основе сформирован грабительский, паразитический капитализм и общество потребления, быстро превратившееся в общество истребления и самоуничтожения (Общество истребления и самоистребления). Отсюда вымирание белой расы, а за ней и всех народов, которые приняли западную концепцию развития. Так вымирает Япония, Южная Корея и Китай. Общество с разделением людей на господ-«избранных» и рабов-потребителей повсеместно ведёт к разложению, деградации и инволюции (упрощение) человека и человечества. Общество истребления Неудивительно, что как только Россия отказалась от своей концепции развития, так сразу стала на путь вымирания и деградации. Русскую державу и русский суперэтнос расчленили на три части. Русские стали самым большим разделённым народом. Это и стало основой братоубийственной бойни 2022 – 2024 гг. Коллективный Запад стравил две части единого суперэтноса русов-русских. В 1990–2000-е годы в России была создана колониальная информационная, культурная и экономическая модель. Экономика «трубы» (Создание экономической модели «трубы»). Власть олигархов, плутократов, банкиров, капиталистов, компрадорской и спекулятивной буржуазии. Когда процветает новая знать и её окружение, обслуга. А народ погружается в нищету и бедность. Сформирована воровская пирамида с целью ограбления страны и народа. Богатства, накопленные трудом многих поколений, уходили и уходят на Запад и Восток. Грабёж России позволил Западу в начале 90-х избежать очередной Великой депрессии (кризис капитализма). В 2000-е это было сглажено т. н. «тучными годами», когда высокие цены на сырьё позволяли давать народу крошки с барского стола. Однако общая тенденция на деградацию сохранялась, просто её прикрыли блеском «витрины капитализма». Кредитные машины, льготная ипотека, отдых в Турции и Египте и пр. При этом продолжалась «оптимизация» народа (вымирание и замещение на мигрантов-пришельцев), образования и здравоохранения, культуры и вооруженных сил. Деиндустриализация, когда сотнями закрывались и растаскивались на металлолом заводы, крупные предприятия. Национальная и миграционная политика, скопированные на Западе, вела к угасанию русского самосознания, господству пришельцев-мигрантов, этнических ОПГ. Проводилась колониальная политика уничтожения русского языка, русской культуры и истории. Замена их на язык глобальной мафии – английский, массовую дегенеративную поп-культуру для туземцев. Эту тему в своё время прекрасно раскрыл великий русский человек, сатирик Михаил Задорнов. Во внешней политике Козырев и его последователи сдали практически все позиции, созданные СССР. Вооруженные силы, армия и флот, система мобилизации и военного образования были «оптимизированы» до стадии полицейско-экспедиционных сил, по образцу западных «партнеров». Как выяснилось в 2022 г., это была стратегическая ошибка. Либо, как говорил великий Сталин: «Вы дурак или враг?!» Систему образования, лучшую в мире, угробили, разрушили и перевели на коммерческие рельсы систему здравоохранения. Разрушили науку (Деградация науки), ограбили пенсионеров. Система СМИ была превращена в систему тотального оболванивания, лжи и обмана. Российская интеллигенция в массе своей продала душу за тридцать серебряников. Мастера культуры, искусства и кино стали разлагать и растлевать народ. Оппозиция стала имитационной, ложной, которая очень хорошо устроилась на развалинах прежней великой державы. Ври с три короба и живи припеваючи. Алкоголизация, наркотизация, криминальная и сексуальная революция, добивающие народ, его молодежь. Таким образом, чтобы избежать полной катастрофы, включая демографическую, сначала нужно вернуться к истокам. Своя концепция — замысел жизнеустройства. На основе кода-матрицы русской цивилизации и русского суперэтноса — социальная справедливость и этика совести. А пропагандистские игры с налогом на бездетных, идеологией «свободы от детей», запретом подростковой субкультуры имитации животных (квадроберы) и пр. – это «белый шум», имитация активной деятельности, просто общая бестолковость и безграмотность.