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Царьград

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Как русские потеряли "голову": Статистика прячет правду от людей

Как русские потеряли "голову": Статистика прячет правду от людей

Хлеб – всему голова. Только голова эта давно чужая и думает лишь о прибыли. Зерно уходит за бесценок, но батон на прилавке по стоимости будто пытается догнать деликатесы.

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