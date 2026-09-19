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Татар-информ

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«Пусть будет мир»: 96-летняя жительница Актанышского района проголосовала

«Пусть будет мир»: 96-летняя жительница Актанышского района проголосовала

Фото предоставлено Лейсан Газизовой 96-летняя Гульгена Хайбуллина из деревни Татарская Ямалы Актанышского района сама пришла на избирательный участок №649 и проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы.

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