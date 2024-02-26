Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии ЮВО в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне спецоперации и вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» отличившимся военнослужащим.
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