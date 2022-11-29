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Форвард «Сибири» Шашков о победном голе «Северстали»: «Разбираем игру соперников – там был раскат. Понимал, что выхожу «1 в 0»

Никита Шашков рассказал о своем победном голе в матче «Северсталь» – «Сибирь» (2:3). «Мы разбираем игру соперников – там был раскат, и я оказался первым игроком, который выдвигался.

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