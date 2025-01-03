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«Милан» и «Интер» сыграют в финале Суперкубка Италии

Сегодня «Милан» обыграл «Ювентус» (2:1) в полуфинале Суперкубка Италии. «Интер» ранее прошел «Аталанту».

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