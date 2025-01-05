На видео попало, как мужчина напал на водителя автобуса в Челябинске

В Челябинске 4 января пассажир из хулиганских побуждений напал на водителя автобуса номер 22А. Об этом сообщает информационное агентство "Первое областное" со ссылкой на полицию и представителя перевозчика.
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