Таинственная «аномалия» найдена глубоко под Великими пирамидами Гизы Максим МорозовИсследователи, использующие георадар (GPR) и электротомографию (ERT), обнаружили то, что они называют «L-образной аномалией» на Западном кладбище возле Великих пирамид в Гизе.