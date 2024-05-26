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Таинственная «аномалия» найдена глубоко под Великими пирамидами Гизы

Таинственная «аномалия» найдена глубоко под Великими пирамидами Гизы

Таинственная «аномалия» найдена глубоко под Великими пирамидами Гизы Максим МорозовИсследователи, использующие георадар (GPR) и электротомографию (ERT), обнаружили то, что они называют «L-образной аномалией» на Западном кладбище возле Великих пирамид в Гизе.

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