Макрон надеется, что дипломатия в разрешении кризиса вокруг Украины даст результаты

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая после многочасовых переговоров в Москве с российским президентом Владимиром Путиным, заявил, что уверен, что активизация дипломатических контактов по поводу ситуации вокруг Украины даст результаты.
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая после многочасовых переговоров в Москве с российским президентом Владимиром Путиным, заявил, что уверен, что активизация дипломатических контактов по поводу ситуации вокруг Украины даст результаты.
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