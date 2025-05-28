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«МБ Рус» — бывшая российская «дочка» Mercedes-Benz AG — рассказала о гарантии на машины Mercedes-Benz в РФ: 2 года или 100 тыс. км, оригинальные детали и квалифицированный сервис

«МБ Рус» — бывшая российская «дочка» Mercedes-Benz AG — рассказала о гарантии на машины Mercedes-Benz в РФ: 2 года или 100 тыс. км, оригинальные детали и квалифицированный сервис

Бывшее представительство Mercedes-Benz в России, компания «МБ Рус», представила официальную гарантию на новые Mercedes-Benz — сроком 2 года или 100 000 км пробега.

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