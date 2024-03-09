Какой церковный праздник сегодня, 10 марта Анна ФедороваДесятого марта 2024 года православные будут отмечать день памяти преподобного Тарасия, патриарха Константинопольского, который был известен своими добродетелями и мудростью.
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