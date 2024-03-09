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Какой церковный праздник сегодня, 10 марта

Какой церковный праздник сегодня, 10 марта

Какой церковный праздник сегодня, 10 марта Анна ФедороваДесятого марта 2024 года православные будут отмечать день памяти преподобного Тарасия, патриарха Константинопольского, который был известен своими добродетелями и мудростью.

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