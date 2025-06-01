«Милан» в случае ухода Тео может взять Камбьязо из «Ювентуса» или Удоджи из «Тоттенхэма». Дестини стоит не менее 40 млн евро (Calciomercato)

Calciomercato сообщает, что в случае продажи Тео Эрнандеса «россонери» могут предпринять попытку подписать защитника «Ювентуса», с которым Массимилиано Аллегри, новый тренер команды, уже работал в Турине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии