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Лукашенко изругал политику многовекторности

Лукашенко изругал политику многовекторности

Резкой критике Лукашенко подверглась вся работа белорусского МИД, особенно по части контактов с Западом.

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Ваша Светлость
О как!:))) Самый многовекторный плешивец вдруг откажется от привычки вертеть тухесом между Западом и Востоком? Не верю! Это он съел чего-то, проспится, умоется и забудет о своих словах, чай, не впервой...
Alex Imen
К сожалению, вертеться его заставляла каплюжная политика наших олигархов. А это единственный союзник России, находящийся на самом опасном стратегическом направлении. Хотели на его место посадить прозападного жулика Бабарику. Большего идиотства трудно себе представить. Назавтра Беларуссия оказалась бы в НАТО ( Бабарико заговорил о нейтральности. )

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