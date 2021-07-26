Лукашенко изругал политику многовекторности

Любопытно, однакоПолитикаЛукашенко изругал политику многовекторности Резкой критике Лукашенко подверглась вся работа белорусского МИД, особенно по части контактов с Западом.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьО как!:))) Самый многовекторный плешивец вдруг откажется от привычки вертеть тухесом между Западом и Востоком? Не верю! Это он съел чего-то, проспится, умоется и забудет о своих словах, чай, не впервой...AIAlex ImenК сожалению, вертеться его заставляла каплюжная политика наших олигархов. А это единственный союзник России, находящийся на самом опасном стратегическом направлении. Хотели на его место посадить прозападного жулика Бабарику. Большего идиотства трудно себе представить. Назавтра Беларуссия оказалась бы в НАТО ( Бабарико заговорил о нейтральности. )Комментировать
Свежие комментарии