Сибиряк на СВО спас товарищей, накрыв собой гранату, и выжил

Боец с позывным "Батя" поступил в госпиталь в тяжелом состоянии 58-летний Анатолий Батиенко, боец "Батя" из Новосибирской области, вместе с товарищами в конце ноября 2023 года вступил в битву с украинской диверсионно-разведывательной группой под селом Клещеевка в Донецкой области.