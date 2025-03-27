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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сибиряк на СВО спас товарищей, накрыв собой гранату, и выжил

Сибиряк на СВО спас товарищей, накрыв собой гранату, и выжил

Боец с позывным "Батя" поступил в госпиталь в тяжелом состоянии 58-летний Анатолий Батиенко, боец "Батя" из Новосибирской области, вместе с товарищами в конце ноября 2023 года вступил в битву с украинской диверсионно-разведывательной группой под селом Клещеевка в Донецкой области.

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