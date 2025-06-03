🏕Новое туристичнеское пространство ОмГРАД приглашаем вас на традиционный фестиваль «СОЛЦЕСТОЯНИЕ -2025» в Окунево! Это🔥самые энергетически мощные дни в году🔥 важно провести их с пользой для души и тела! Мы подготовил для вас ☀️4х дневный и ☀️2х дневный туры☀️на Солнцестояние, соединив традиции и комфорт нашей локации 🗓️ 18-22 июня Что будет в туре? ⚜️экскурсии по местам силы ⚜️ежедневная практика йоги в медитативном куполе ⚜️концерты и танцы ⚜️участие в основных мероприятиях фестиваля «Солнцестояние» ⚜️3х разовое питание - авторская вегетарианская кухня 🏕️ проживание на территории лагеря в наших или ваших палатках Наша площадка - это: 🔸Комфорт и удобство: горячий душ, душевые кабины, уборные, умывальники, парковочные места и места для зарядки Ваших гаджетов.