«Возьмите 20 тысяч мешков для трупов»: экс-аналитик ЦРУ о войсках НАТО на Украину

У России достаточно возможностей для того, чтобы уничтожать базы НАТО в Польше и Румынии. Об этом в эфире видеоблога «Through the eyes of» заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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