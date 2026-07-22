Россиянам предложили посчитать воробьев

С 8 по 16 августа в России пройдет Всероссийская летняя перепись воробьев. Об этом рассказала член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая, передает РИА Новости.
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