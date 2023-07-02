Военное обозрение

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Боевая техника из-под пера: авиация

Боевая техника из-под пера: авиация

Кадр из кинофильма «Воздушные приключения» (1965). Увы, никто из романистов в начале ХХ века не описал в своих романах ничего подобного вот таким самолетам.

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