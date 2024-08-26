Директор нижегородского "Луидора" умер в Турции

Руководитель нижегородской ГК "Луидор" Сергей Корнилов умер 25 августа, сообщили СМИ.На отдыхе в Турции умер директор нижегородского автомобильного холдинга "Луидора" Сергей Корнилов, пишет издание "В городе Н" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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