Страна и люди
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Страна и люди

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В России ввели ограничения для иноагентов и скрывающихся преступников. «Наносят вред стране»

В России ввели ограничения для иноагентов и скрывающихся преступников. «Наносят вред стране»

ГД приняла закон об ограничениях для иноагентов и скрывающихся осужденныхРоман Соколов/ТАСС Госдума одобрила пакет законопроектов, позволяющий блокировать счета, ограничивать банковские операции и доступ к госуслугам для преступников и иноагентов, которые скрываются за рубежом.

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