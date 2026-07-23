В России ввели ограничения для иноагентов и скрывающихся преступников. «Наносят вред стране»

ГД приняла закон об ограничениях для иноагентов и скрывающихся осужденныхРоман Соколов/ТАСС Госдума одобрила пакет законопроектов, позволяющий блокировать счета, ограничивать банковские операции и доступ к госуслугам для преступников и иноагентов, которые скрываются за рубежом.