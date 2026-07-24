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Аргументы и Факты

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Психолог Абравитова связала симптомы СДВГ у женщин со стрессом и соцсетями

Психолог Абравитова связала симптомы СДВГ у женщин со стрессом и соцсетями

Женщины 20–40 лет все чаще сталкиваются не с классическим СДВГ, а с похожим состоянием на фоне хронической перегрузки нервной системы, рассказала «Вечерней Москве» клинический психолог Марианна Абравитова.

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