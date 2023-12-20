ЦИК РФ зарегистрировал группу избирателей, поддержавших выдвижение Путина

Российская Центральная избирательная комиссия (ЦИК России) зарегистрировала группу избирателей, организованную для поддержки Владимира Путина и его выдвижения в качестве кандидата на президентские выборы, а также ее уполномоченных представителей.
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