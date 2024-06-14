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Новости экономики России

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Счетная палата заявила о рисках для исполнения бюджета из-за промежуточных дивидендов госкомпаний

Счетная палата провела проверку исполнения бюджета Росимуществом за 2023 год, сообщило ведомство.Проверка показала, что в отчетном году Росимущество не достигло плановых показателей по доходам, в бюджет перечислено 370,2 млрд рублей, или 80,5% от прогноза.

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