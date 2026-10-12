Из Китая в Ульяновск запустили прямой поезд с автокомпонентами

Новый железнодорожный маршрут для поставок автомобильных комплектующих связал китайский Ухань с Ульяновском.
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