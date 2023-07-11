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За месяц пункт отбора на военную службу по контракту принял несколько сотен заявлений от жителей двух районов Амурской области

За месяц пункт отбора на военную службу по контракту принял несколько сотен заявлений от жителей двух районов Амурской области

Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту информируют всех желающих об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны.

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