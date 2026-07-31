Летняя школа для студентов из Китая открылась в авиационном институте в районе Сокол

В Московском авиационном институте в районе Сокол состоялось открытие летней школы по направлению Design of Aircraft Structures («Проектирование конструкций летательных аппаратов») для студентов из Китайской Народной Республики.
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