Сокол
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Сокол

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Летняя школа для студентов из Китая открылась в авиационном институте в районе Сокол

В Московском авиационном институте в районе Сокол состоялось открытие летней школы по направлению Design of Aircraft Structures («Проектирование конструкций летательных аппаратов») для студентов из Китайской Народной Республики.

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