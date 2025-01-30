Guardian: Украину потрясло решение Трампа приостановить все программы помощи

Украина была потрясена решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить программы внешней помощи другим странам на 90 дней для оценки их соответствия внешней политике Штатов, сообщает Guardian.
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