Беспилотник ВСУ влетел в квартиру многоэтажного дома в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале в мессенджере «Макс».
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