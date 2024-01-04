Прославленному скульптору, художнику, педагогу Зурабу Церетели исполнилось 90 лет. На его счету более пяти тысяч работ от картин, мозаик и панно до монументальных скульптур, которые уже давно стали частью архитектурного облика Москвы.
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